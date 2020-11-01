校園安全引發重視 屏東縣警局強化與轄內大專院校聯繫

台南發生女大生命案，大學校園安全周邊引發關注，屏東縣內埔警分局轄內有屏東科技大學、美和科技大學，屏東分局轄內有屏東大學，里港分局轄內大仁科技大學，屏東縣警察局長李文章說，校園周邊、學生宿舍，學校到宿舍周邊路線，警方列為巡視熱點，強化與學校溝通管道。

屏東科技大學校園面積廣，屏科大校安中心指出，學校面積大，學校也早有針對校園危安區域潛勢圖，提醒學生們，有些地點的夜間照明不足，毒蛇出沒等，夜晚避免前往。校方提醒學生們，下載「Npust APP」，點進校園安全後，學生可以直接按下「緊急事故通報」，校安中心收到可以即時定位。

屏科大提醒學生，外出要結伴同行，不要單獨行經漆黑道路小巷或人煙罕至地方，請隨身攜帶哨子或辣椒水，作為防備、示警、求救等用途。

里港警分局指出，警方強化跟校方大仁科大聯繫對口單位，也會針對校園周邊較暗的街道、巷弄加強巡邏，也請學校呼籲學生們結伴而行，另外針對校園周邊較暗的街道巷弄，加強巡邏，燈光照明不足，也會請相關單位補足照明。