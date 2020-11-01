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夫罹癌育幼女妻賣鹹酥雞艱苦 桃警社團慰問籲買鹹酥雞
桃園市龜山區46歲廖姓女子一家3口家境艱苦，她丈夫罹癌口腔癌治療，還有小4女兒教育費，生活花費全靠廖女白天打零工、晚間擺攤賣鹹酥雞維生，龜山警分局大坑所警員劉耕銘家訪獲悉，所長于永維發起慈善團體捐贈白米等生活物資、慰問金1.5萬元慰問關懷，廖女今天下午表示，她丈夫口腔癌化療後飲食需求，一家生活開銷大，感謝警方和社會團體關懷。
于永維表示，今年疫情期間，廖女賣鹹酥雞收入銳減，她丈夫罹患口腔癌病情復發及女兒教育費，生活貧困，警方發起桃園同濟善行協會、蘆竹獅子會、警察志工分隊團體，捐贈白米、奶粉、米粉等生活物資及慰問金1.5萬元慰問表達社會關懷，也希望社會善心人士經過龜山區南上路、南祥路口，購買廖女鹹酥雞，幫助廖女自食其力減輕生活壓力。
廖女表示，她丈夫口腔癌療程治療告一段落，只是飲食全靠流質食物，加上生活所需開銷較大，靠著自食其力，雖然辛苦，還可維持生計，很感謝大坑警察與社會慈善團體慰問關懷。
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