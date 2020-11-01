2020年前10個月詐欺財損排名 猜猜我是誰還在騙

刑事局今天公布今年前10個月詐欺案財損金額排名，前3名分別為投資詐欺（占23.67%）、假冒機構以及「猜猜我是誰」，後兩者均為萬年詐騙老梗，且被害者多為50歲以上族群。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計今年1至10月詐欺案，民眾損失金額前3名分別為投資詐欺達新台幣7億4108餘萬元、占比23.67%，其次為假冒機構（公務員）為4億9059餘萬元、占比15.67%，以及猜猜我是誰的4億297萬餘元、占比7.80%。

其中，除第1名的投資詐欺為近年新興詐騙手法外，其他包括假冒機構（公務員）及猜猜我是誰都是萬年詐騙老梗，卻仍高居詐騙國人財產手法的前3名。

刑事局分析，假冒機構（公務員）及猜猜我是誰詐騙案的被害者，多為50歲以上族群，且受騙原因均為歹徒假冒檢警人員、電信公司客服人員或親友來電，被害人一時不察才遵照歹徒指示將被詐款項匯至特定帳戶，直到事發後經親友告知或撥打165反詐騙諮詢專線確認，才驚覺已遭詐騙。

為讓民眾更加了解詐騙集團話術，刑事局說，已在臉書165全民防騙網粉絲頁提供最真實的案件通話紀錄，歹徒話術由此可見，希望藉此宣導方式讓民眾提高警覺，若有任何疑似遭詐騙問題也可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。