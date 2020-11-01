貪比特幣強盜擄人 拿海巡署服務證假冒刑警辦案判重刑

劉姓男子得知室友梁姓男子經營比特幣投資挖礦，結夥紀姓男子等人，出示偽造海巡署證件，假冒刑警辦案，強押梁男到山區毆打，逼迫交出電子錢包密碼，但比特幣早被移轉，劉等人隨即丟包梁。士林地院日前審結，劉姓男子等五人共犯強盜擄人勒贖罪，判處11年至12年6月不等徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，24歲劉男和被害人梁男，同住在士林區民宅，劉得知梁投資比特幣獲利，今年2月間向機車行負責人39歲紀男提起此事，找來31歲吳男、42歲徐男、24歲林男一同犯案。

劉等5人在今年2月19日前往梁住處，由吳假扮警察出示假證件，騙林男開門，吳等人闖進屋內，喝令梁趴下、壓制在地，假裝警察辦案，進行權力告知，要求梁交出手機、錢包。

梁遭控制行動後，說出2支iphone手機、裝有現金2萬多元的BOTTEGA VENETA手提包、 LOUIS VUITTON名片夾位置，徐男搶走物品後，紀、徐、林隨即架住梁男，押上劉男駕駛的小客貨車，開往八里區關渡橋，再由徐男開車往新北市林口區山區。

劉等5人毆打梁男，逼梁交出手機解鎖密碼和虛擬貨幣錢包密碼，但劉輸入密碼後，才知比特幣早遭移轉，根本沒有錢財可圖，凌晨3時許，丟包梁在垃圾場。

法院勘驗社區大樓監視器顯示，2月19日凌晨1時5分許，吳男走出電梯，後方依序是徐、紀、林，徐左手夾著梁的包包，紀左手勾住梁，吳男出示服務證給社區警衛看。

劉男辯稱，投資梁經營的虛擬貨幣梁，但梁未依約定給付紅利，甚至拒絕返還本金，只是要求量還錢給投資人，否認毆打、搶手機和現金，也不知道如何帶梁下樓。

當時海巡署服務的吳男辯稱，證件是紀交付的偽造證件，不是自己的服務證。徐男辯稱，自己曾遭詐欺，討厭詐欺犯，在車行聽說此事，想一起去打一頓出氣。林男則辯稱，聽到紀稱，梁騙走別人的救命錢，很生氣才會一同前往打人，不知道會假冒員警的方式帶走人。

判決指出，證人供詞稱梁男有發行一個APP叫做BOB錢包，以此投資虛擬貨幣，但投資人投資後，APP遭關閉。劉稱，梁曾經打開APP 說，用搬磚模式操作虛擬貨幣，收的資金約高達1億餘元。

劉稱，其和其父親各投資梁經營的虛擬貨幣，美金5萬元及台幣17萬5千元，但匯款申請書收受款人張男，並非梁男或梁男公司。被害人梁稱，劉的父親沒有投資，案發前不認識劉男，至於張男是公司一位股東。

合議庭審酌，劉無法證明有投資梁所經營的虛擬貨幣，也無法證明虧損，債務糾紛屬臨訟之詞；劉知悉梁經營虛擬貨幣獲利，心生貪念，與紀等人共謀強盜擄人勒贖；紀等人則因圖事成報酬，假冒員警辦案犯案，五人共犯強盜擄人勒贖罪。