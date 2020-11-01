女大生命案後中央公文連發地方 宜蘭專案小組校安體檢

馬來西亞籍女大學生遭擄殺棄屍後，教育部與警政署連發公文通知給地方，要求加強防範因應，維護校安。宜蘭縣政府成立專案小組針對校園及鄰近道路進行安全總體檢，加強燈光照明及警民巡邏，遏阻不法，也讓家長安心。

女大生命案震驚國人，與此事最相關的是警政及教育單位，尤其該校9月底才發生另外一名女學生險些遭擄走意外，經查當時校方並沒有通報教育部，成為各界指責的焦點。依照教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」，事發後學校必須在72小時內經由校安系統完成通報，顯然校方都沒有做。

教育部來函通知各大專院校，要求學校需針對校外危險地方進行巡邏，並請當地派出所配合學校加強巡邏強度，請各校依據校園安全實施要點、校園安全防護注意事項、強化校園防護機制實施計畫，落實校園安全防護相關措施。

佛光大學表示，校方在保護同學安全上一直很謹慎，除了擁有單一入口，平常外部人士進校門都得通報；林美、蘭苑宿舍都有警衛、導師也針對外宿學生進行訪視，校安連動非常緊密，保護學生安心上課求學。

警政署最近也來函要求各縣市加強因應作為，宜蘭已超前部署，由警察局主動連繫教育處成立專案小組，結合各校校長及派出所強化聯繫窗口，針對轄內學校及附近道路燈光照明故障或不夠明亮場所，請鄉鎮市公所加強改善照明，需要時加裝監視器及設置巡邏箱。