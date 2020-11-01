北部2女登合歡西峰失聯 搜救隊漏夜找人帶下山

南投縣合歡西峰昨傳2名女性登山客失聯，當地消防局接獲民眾通報後昨天晚間隨即派遣搜救隊上山馳援，今日凌晨總算在西峰攔砂壩前找到失聯2人，所幸其身體狀態均無恙，經帶領下山後已自行返家，成功解除山難意外事故發生。

南投縣消防局指出，昨天晚間7時許接獲北部民眾報案，指稱其61歲黃姓、和50歲劉姓親友昨晨相約挑戰合歡西峰，天黑前就該下山，但到晚上7時打電話卻聯絡不上，擔心在山區迷途失聯，通報119後就調派仁愛消防分隊動員搜救。

仁愛消防分隊表示，因黃、劉兩人昨清晨即出發挑戰合歡西峰，按時間及登山路線推測其下山路徑後，出動搜救人員整備後摸黑上山，果然在今天凌晨0時25分在合歡西峰攔砂壩前約500公尺處發現2人，並帶她們下山。

搜救人員說，當下確認2人因不熟悉登山路徑，加上下山難度較高影響腳程，所幸都沒有受傷，身體狀況也均安無礙，且仍有體力，當下就帶領她們繼續下山，歷經2個多小時，總算在凌晨3時許帶她們走出華崗登山口。