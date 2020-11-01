捕犬遭咬傷掉皮 高雄農業局技正也有切膚之痛

流浪犬晚間集體吠叫擾人清夢，民眾陳情不斷，高雄為此委外捕捉，廿六名人力分三班出動，每周也到公園稽查民眾有無為愛犬植入晶片，但捕犬過程被咬傷的情形不乏其例，高雄市農業局技正陳威智即有切膚之痛，曾被流浪犬咬傷的他，九月再為農家飼養的狗注射狂犬疫苗時手腳都被咬，傷口皮都咬掉，現在每天還需換藥。

陳威智九月廿四日到一處咖啡園替園主養的狗注射疫苗，園內每條狗都以鋼索栓住，替最後一隻打針時，發現牠東閃西躲，園主雖幫忙扶住，狗狗也看似乖巧，卻在不到兩秒的時間惡性大發，轉頭掙開主人的手，並張口咬他。

當時他快速縮手，仍被狗牙「刮」過，還沒來得及反映，惡犬又衝上來朝大腿咬了兩口，褲子被撕破，傷痕如一元硬幣大小，皮也被咬掉。就醫後打破傷風疫苗，超過一個月還沒好，現在天天換藥，預防引發蜂窩性組織炎。

「被狗咬傷是獸醫慣常的職業傷害」陳威智說，他參與捕犬業務約四年，抓進狗籠時犬隻特別會掙扎反撲，這次因幫狗打針被狗咬，情況最慘烈，自己覺得丟臉都不敢說，結果發現，好幾個同仁都被咬過，他並非唯一。

陳說，民眾要養狗一定要上牽繩，結紮，打晶片並注射狂犬疫苗，把這些SOP內化後徹底執行，否則一隻遺棄在外，一年就生一大窩，結紮的速度根來趕不上浪浪繁殖的速度。