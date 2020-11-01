娃娃機落物口不可加裝障礙物 北市8成違規民眾成冤大頭

受到新冠肺炎疫情影響，不少店家接連退出商圈，取而代之的是一排又一排的娃娃機街，北市議員黃郁芬指出，因應夾娃娃機台的盛行，北市府針對其進行管理，但實際走進商圈查看，卻發現8成機台違法加裝障礙物，導致消費者受騙，以為自己技術不好夾不到，還莫名成為冤大頭，要求北市商業處一個月內進行改善。

北市此今年8月21日針對夾娃娃機公布「台北市自助選物販賣事業管理自治條例」，並進行夾娃娃機台管理，截至10月止已查獲36件違法店家，大多皆違反其自治條例第5條第1項第3款「每一自助選物販賣機須符合經經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑為非屬電子遊戲機之說明書內容。」

黃郁芬指出，北市公布的自治條例語意太過複雜，除了相關人士外，最重要的業者及消費者恐不了解其內容含義，導致想要守法的台主，因看不懂法規意思而不知自己已違規，甚至被稽查罰款還不清楚問題在哪；消費者也因不知道機台落物口加裝障礙物是違法，認為是自己技術不好夾不到物品，莫名成了冤大頭。

事實上，「經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑為非屬電子遊戲機之說明書內容」條文中，明確寫道，「機台內部不能改裝或加裝任何障礙物、隔板、彈跳裝置等影響取物的設施」，意指不可在落物口加裝任何障礙物。詢問北市產發局長林崇傑法規意思及如何辨識違法機台，林卻答不出來。

黃郁芬說，實際到公館商圈、饒河夜市、信義威秀等3處商業處已稽查過的的夾娃娃機店進行勘查，發現每一個商圈仍有違法加裝障礙物的機台，甚至在同一家店的50台夾娃娃機中，只有10台合法，剩下40台全都違法加裝障礙物，違規率高達8成。