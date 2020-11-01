女大學生險被擄走報案不開三聯單 警嘆：這是陋習

涉嫌勒死長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生的梁姓嫌犯（中）。記者劉學聖／攝影

馬來西亞女大學生遭梁姓男子殺死，爆出梁9月底曾擄走陳姓女大學生未遂警員竟吃案，台南市警察局督察室經過調查後，今天認為高姓警員未依規開立報案三聯單給陳女，受理報案過程明顯有瑕疵，將依規定懲處，但其他員警聽聞後毫不詫異指出，擄人是重大刑案，破案壓力太大，反正當事人沒事，通常就不開三聯單了，「這是陋習」。

基層員警指出，擄人即便未遂也是重大刑案，可能從派出所動員人力到偵查隊、刑大，案件會被列管，破案壓力大，若產業道路等監視器沒拍到，沒能掌握到明確跡象，要找到人破案不容易，考量當事人沒事，往往案件就被搓掉，但其實這也是在賭，賭只是單一個案。