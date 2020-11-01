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女大學生險被擄走報案不開三聯單 警嘆：這是陋習
馬來西亞女大學生遭梁姓男子殺死，爆出梁9月底曾擄走陳姓女大學生未遂警員竟吃案，台南市警察局督察室經過調查後，今天認為高姓警員未依規開立報案三聯單給陳女，受理報案過程明顯有瑕疵，將依規定懲處，但其他員警聽聞後毫不詫異指出，擄人是重大刑案，破案壓力太大，反正當事人沒事，通常就不開三聯單了，「這是陋習」。
基層員警指出，擄人即便未遂也是重大刑案，可能從派出所動員人力到偵查隊、刑大，案件會被列管，破案壓力大，若產業道路等監視器沒拍到，沒能掌握到明確跡象，要找到人破案不容易，考量當事人沒事，往往案件就被搓掉，但其實這也是在賭，賭只是單一個案。
員警也說，受理陳女報案的警員若真的吃案，有可能自己這樣處理或長官也知道，「他怎麼敢開三聯單」，等於是「擔屎」的，運氣比較差，承辦警員這樣一來至少要被記2支小過，主管也會連帶。
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