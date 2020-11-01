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防憾事 中和警方進入校園「看風水」
台南近日發生女學生遭殺害事件，新北市中和警方為強化校園安全，由轄區派出所結合偵查隊及無毒校園專任警力，幫學校「看風水」，找出可能存在的治安死角並提供改善方法，同時也加強校園周遭環境、暗巷守望工作，避免憾事發生。
中和警方表示，分局轄內有大學、高中、國中和國小共18所學校，鑑於台南地區發生校園憾事，分局除原有平日晨間的校園護童專案及巡邏守望外，也與大學校方合作。經聯繫，已獲校方同意，由員警檢視校園各進出口及廁所、校園死角監視器、夜間照明和廣播等相關設備及系統是否足夠及正常運作，並與校方建立合作與通報機制，保護學生安全。
警方表示，除了校園內部，員警也會加強校園周遭的治安顧慮人口訪查工作，防範危害發生。
警方也呼籲，為守護校園安全，民眾如果發現可疑人車，應立即撥打110，也提醒家長應多注意家中青少年交友情形並注意自身安全，提醒家中孩子若有問題應立即與家長、老師及相關單位諮詢、求證，或向警察機關請求協助。
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