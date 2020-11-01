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「叔叔帶你們看小白兔」 桃園男欲拐兩幼童被逮

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

一名男子昨天下午騎機車在桃園市龍潭區閒逛，經過巷子時發現兩名幼童（姊弟）在住家前玩水，停車上前聊天搭訕，竟藉口要帶小朋友去看小白兔要他們上車，企圖誘拐幼童隨其離去，幸好姊姊進屋子告訴父母親「有叔叔要帶我們去看小白兔」，家長驚覺有問題趕緊察看，男子才慌張逃逸。

由於正值長榮大學發生女大學生遭姦殺案轟動社會，家長和鄰居都提高警覺，隨即向龍潭警分局中興派出所報案，警方也不敢馬虎，派出所和分局偵查隊組成專案小組，昨晚循線在大溪區找到涉案的邱姓男子（38歲，無前科）並帶回詢問，邱嫌坦承說過要帶小朋友看兔子。警方訊後依略誘罪嫌函送桃園地檢署偵辦，另外持續追查邱男有無涉及其他案件。

警方根據天羅地網監視畫面，查出邱男昨天下午騎乘著自己的機車離開大溪住家四處遊蕩，行經龍潭地區繞進巷內時，發現住家前有2名幼童在玩水沒有家長或其他大人在場，而且騎車來回觀看多次，確認沒其他大人照顧小朋友，見有機可趁隨即停車上前搭訕。聊天過程中邱藉口以要帶小朋友去看小白兔，挑動幼童的好奇心，要兩名幼童上機車。

兩幼童是7、6歲的姊弟，姊姊機警進屋內告訴父母親有不認識的「叔叔」要帶他們去看動物，家長覺得納悶和擔心，立即走出屋外察看，邱男見行跡敗露，隨即騎車逃逸無蹤，社區很快傳出有陌生人要拐小朋友的事，引來不少議論和恐慌。

龍潭警分局獲報後立即了解案情，並考量如果不即時嫌逮獲犯嫌，將造成轄區民眾的恐慌，隨組成專案小組查緝，調閱住家及周遭監視器，找出嫌犯特徵及騎乘的交通工具，沿線循監視器追查行蹤，5小時後在桃園市大溪區找到邱男及作案車輛。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，民眾家中若有年幼孩童，家長應特別注意關照，不可讓孩童獨自在外嬉戲，應隨時注意孩童行蹤並應在視線範圍內，如出門在外，家長更應全程陪同，以免遭有心人覬覦犯案，另為防止類似案件發生，已經編排警力加強巡邏，以維護轄區治安。

警方加強現場巡邏。記者鄭國樑／翻攝
警方加強現場巡邏。記者鄭國樑／翻攝
男子見小朋友進屋告訴父母親要去看小白兔，趕緊離開。記者鄭國樑／翻攝
男子見小朋友進屋告訴父母親要去看小白兔，趕緊離開。記者鄭國樑／翻攝
男子事先在現場觀察，確認現場沒大人，只有小朋友。記者鄭國樑／翻攝
男子事先在現場觀察，確認現場沒大人，只有小朋友。記者鄭國樑／翻攝

監視器 長榮大學 大學生

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