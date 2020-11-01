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女徒步環島深夜徘徊 花蓮警協助找安心住宿
台南發生女大生夜間遭擄殺案件，引起警方重視。花蓮一名26歲蔡姓女子徒步環島，深夜背著大背包在路上徘徊，玉里警分局員警發現後下車關心，原來是因為蔡女人生地不熟，不知道要在哪裡紮營，體力快要透支，幸好遇到暖心的警方，還提供熱食、找地方住宿，蔡女說「這是環島20幾天來遇到最感動的善舉」。
玉里警分局玉里派出所警員廖若彤、實務訓練生曾薇珊昨晚7時30分許，發現一名衣著單薄女子身上背著大包、小包的行李，滿是疲憊的在玉里鎮上徘徊。
擔心夜間女子安全，員警立即下車詢問，原來蔡女徒步環島，從東海岸行經玉長公路到玉里鎮上，因天氣轉涼，加上長時間走路，體力不支，晚上想找地方紮營，但人生地不熟，於路邊徘徊。
警員廖若彤說，主動請蔡女到派出所休息，並提供飲水及熱食補充體力，也協助找安全處所讓她安心住宿。
蔡姓女子表示，為尋求未來的方向及更多的人生體驗，才會規畫環島行程，當天徒步從東海岸越過海岸山脈，晚上才抵達縱谷玉里鎮，一天走了30多公里的路，身體疲憊不堪，又找不到地方住宿。
在身心接近極限時，幸好派出所2位暖心女警關心協助，提供熱食及協助找尋安全處所歇息，真的非常感謝員警協助，「這是我徒步環島20多天來，遇到最感動最溫暖的善舉」。
分局長陳蔚文說，民眾應避免深夜單獨外出活動或行經暗街、陋巷及荒涼的街道，不要為了抄近路，走荒涼的小路或公園，實在逼不得已外出時，身上應攜帶適宜的防身器械，如防狼警報器、哨子、辣椒水等，行走時不要低頭滑手機，應隨時注意周遭環境。
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