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現代版「宋江」告別式 黑衣部隊陣仗更勝天道盟「蕭濟公」

主計總處人口普查鬧當機、洩個資？政院：正緊急處理中

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加強校園及社區安全 雲林縣推安全網

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

某大學馬來西亞籍女學生遭擄殺害，校園及社區安全再度引發關注。雲林縣警方加派警力戒備校園及社區安全；縣府除每年編列3600萬元強化校安，經此事件也提高警覺，每5小時即派保全人員巡邏校園及周邊一次，保護縣民安全。

邱孝文指出，目前各校園都有裝設監視器，可遠端監看校園出入情形，防止陌生人等闖校園；縣府也針對2所縣立高中、31所縣立國中及153所縣立國小，每年斥資3600萬元進行校園安全維護。

邱孝文說，除委派專業保全人員每5小時巡邏校園及周邊一次，也跨局處合作，包括社工、社區巡守隊、警方及司法單位等協力組織「安全維護網」，將維安層級提升至最高，把傷害發生率降到最低。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，各分局、分駐（派出）所除協助所轄校園進行各項安全檢測，針對校內外偏僻、昏暗處，也建議學校加強照明，提升師生自我防衛及相關校園安全觀念認知；另外警方也加派警力，增加各校園周邊及治安死角巡邏密度，若學校有需要，也可申請支援警力進入校園執行安全維護。

雲林縣警方加派警力戒備校園及社區安全。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警方加派警力戒備校園及社區安全。圖／雲林縣警局提供

保全 馬來西亞 警察

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