加強校園及社區安全 雲林縣推安全網

某大學馬來西亞籍女學生遭擄殺害，校園及社區安全再度引發關注。雲林縣警方加派警力戒備校園及社區安全；縣府除每年編列3600萬元強化校安，經此事件也提高警覺，每5小時即派保全人員巡邏校園及周邊一次，保護縣民安全。

邱孝文指出，目前各校園都有裝設監視器，可遠端監看校園出入情形，防止陌生人等闖校園；縣府也針對2所縣立高中、31所縣立國中及153所縣立國小，每年斥資3600萬元進行校園安全維護。

邱孝文說，除委派專業保全人員每5小時巡邏校園及周邊一次，也跨局處合作，包括社工、社區巡守隊、警方及司法單位等協力組織「安全維護網」，將維安層級提升至最高，把傷害發生率降到最低。