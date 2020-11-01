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新竹男大生拋物線丟扔貓 校方：送校規懲處
網路先前流傳一段影片，一名學生抓著一隻貓以拋物線丟扔坐在床上的男子，只見貓咪驚恐翻了好幾圈，結果另名男子又將貓抓起玩起後空翻，雖然不清楚貓是否重摔，影片卻影起網友憤怒與熱議；經查，這幾名男子是新竹一所大學的學生，目前校方已和動保人員介入處理。
對此，校方在臉書粉絲頁指出，有關學生做出不正確的行為，學校深感遺憾，第一時間已由老師輔導學生，30日下午竹市動保所已派專人到校與行為學生進行約談與調查工作，校方完全配合其專業處理工作，靜待決策結果。
校方表示，後續將行為學生送學生獎懲委員會，依校規懲處。學校亦立即全面啟動生命教育的加強宣導工作。目前已開始入班宣導，重視動物保護的觀念與相關法規的教育，學生會與懷生社等社團亦開始規畫，推動愛護動物的相關講座與活動。
新竹市動保所所長楊家民指出，影片中學生故意傷害貓咪的行為已違反「動物保護法」故意傷害動物未達肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。即使貓未出現明顯內外傷，還是可處3千至1萬5千元罰鍰。將持續追蹤該貓狀況。
「浪愛傳遞貓狗tnvr協會」理事長邵柏虎說，影片流傳第一時間就和動保所追查到是新竹一所大學學生所為，原本虐貓學生已和協會溝通，於今天將貓交給協會處置，卻忽然變故，表示要續養。
邵柏虎說，貓由協會接手再轉給好的飼主來照顧才是最妥當的，但學生卻忽然反悔，經訪視，學生養的兩隻貓都沒絕育，也沒打晶片與疫苗，送醫後即使X光看不出貓四肢骨有異常或骨折、骨裂狀況，也無法排除軟體組織是否損傷，且有其他學生向他爆料，當事學生虐貓並非首次。
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