新竹男大生拋物線丟扔貓 校方：送校規懲處

網路先前流傳一段影片，一名學生抓著一隻貓以拋物線丟扔坐在床上的男子，只見貓咪驚恐翻了好幾圈，結果另名男子又將貓抓起玩起後空翻，雖然不清楚貓是否重摔，影片卻影起網友憤怒與熱議；經查，這幾名男子是新竹一所大學的學生，目前校方已和動保人員介入處理。

對此，校方在臉書粉絲頁指出，有關學生做出不正確的行為，學校深感遺憾，第一時間已由老師輔導學生，30日下午竹市動保所已派專人到校與行為學生進行約談與調查工作，校方完全配合其專業處理工作，靜待決策結果。

校方表示，後續將行為學生送學生獎懲委員會，依校規懲處。學校亦立即全面啟動生命教育的加強宣導工作。目前已開始入班宣導，重視動物保護的觀念與相關法規的教育，學生會與懷生社等社團亦開始規畫，推動愛護動物的相關講座與活動。

新竹市動保所所長楊家民指出，影片中學生故意傷害貓咪的行為已違反「動物保護法」故意傷害動物未達肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。即使貓未出現明顯內外傷，還是可處3千至1萬5千元罰鍰。將持續追蹤該貓狀況。

「浪愛傳遞貓狗tnvr協會」理事長邵柏虎說，影片流傳第一時間就和動保所追查到是新竹一所大學學生所為，原本虐貓學生已和協會溝通，於今天將貓交給協會處置，卻忽然變故，表示要續養。