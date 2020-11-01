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喝酒不開車 請代駕卻翻車墜落觀音山壟鈎坑溪
新北市五股區1名中年男子昨天深夜因為應酬喝酒，花錢請代駕服務員幫忙開車送他回家，卻因為路況不熟，在觀音山區墜落壟鈎路旁小溪，幸好估水期溪底水少，2人平安獲救僅受輕傷。
警方是在昨晚11時47分接獲通知，報案內容指稱有1輛休旅車墜落五股區壟鈎路旁大水溝，員警和消防隊先後趕抵時，發現白色休旅車4輪朝天翻落在溪底淤積沙洲草叢，幸好小溪距離路面不深、估水期水少，翻落時根本沒有泡到水。
當時2人已經自行逃出車外，民眾路過發現，立即協助打電話報案，救護車將僅受輕傷的2人送醫檢查。警方初步調查，51歲洪姓車主聲稱因為應酬喝酒，花錢請無線計程車隊的代駕服務員幫忙開車，46歲杜姓代駕員疑因路況不熟，在深夜黑暗山區小路不慎墜落路旁壟鈎坑溪。
警方表示，壟鈎路是沿著溪畔的蜿蜒山區小路，夜裡比較昏暗，外地駕駛路況不熟，確實不好開，事故地點剛好在一處彎道之後，杜姓代駕司機疑似轉向不足，加上休旅車底盤較高，車輛騎上路旁水泥矮護欄之後，重心不穩向左傾翻墜落溪底，幸好沒水。車主表示事後將和代駕服務員的車隊，和解洽商車損修繕賠償問題。
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