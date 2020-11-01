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基隆尋人高手撈過界 助10年前旗津落海女屍找到姊姊

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

高雄洪姓女子被人發現陳屍旗津海域，當時不知她的身分，以無名屍收葬。基隆警方重啟調查，聯絡她嫁往屏東的2名姊姊指認，並採集DNA檢體比對親緣關係吻合。洪的姊姊說，雖是不好的結局，但總算讓可以落葉歸根，也讓家屬了卻一樁心事。

基隆警一分局第3組長許耀彬分析警政署身分不明（無名屍）系統資料，發現2010年間在旗津海域發現的無名女屍，10年來資料一直掛在系統等待比對指認，大體則由高雄市殯葬管理處以「編號297號無名氏」立碑，葬於高雄深水山公墓無主墓區。

許耀彬交叉分析比對上百筆資料，今年7月間比對出45歲洪姓女子同年失蹤，特徵相近，重啟調查。家屬接到許來電時，家人一致認為百分之百是詐騙電話，多次拒絕接聽。許耀彬沒放棄，一再致電耐心解說，對方才相信有人要幫她們把妹妹帶回家。

洪女的2名姊姊8月初從屏東搭7個小時車程前往基隆警一分局，許耀彬出示相關資料，2人一聽說明就落淚，認為這具無名屍應該就是失蹤10年的小妹。

2人說，小妹失蹤後，她們用盡一切方法四處尋找，也曾多次求神問卜，但都沒有消息。事隔10年，她們仍抱希望，姊妹有一天能團聚。

基隆警方採集洪女2名姊姊的唾液檢體，送法務部法醫研究所與無名屍做DNA親緣關係比對，結果吻合，確認無名屍即為洪女。經高雄地檢署原相驗股檢察官10月28日傳喚家屬開庭，依法醫研究所鑑定書開具洪女相驗屍體證明書，將無名屍正名為洪女姓名。

洪女家屬持證明書到高雄市殯葬處辦理領回手續，在深水山公墓無主墓區找到「編號297無名氏之墓」時淚流滿面，並辦理安葬。

高雄市洪姓女子10年前落海死亡被以無名屍收葬，基隆警一分局組長許耀彬（右）查出身分後，聯繫家屬安葬。記者邱瑞杰／翻攝
高雄市洪姓女子10年前落海死亡被以無名屍收葬，基隆警一分局組長許耀彬（右）查出身分後，聯繫家屬安葬。記者邱瑞杰／翻攝
高雄市洪姓女子10年前落海死亡被以無名屍收葬，基隆警一分局組長許耀彬（右）查出身分後，聯繫家屬安葬。記者邱瑞杰／翻攝
高雄市洪姓女子10年前落海死亡被以無名屍收葬，基隆警一分局組長許耀彬（右）查出身分後，聯繫家屬安葬。記者邱瑞杰／翻攝
高雄市洪姓女子10年前落海死亡被以無名屍收葬，基隆警一分局組長許耀彬（右）查出身分後，聯繫家屬安葬。記者邱瑞杰／翻攝
高雄市洪姓女子10年前落海死亡被以無名屍收葬，基隆警一分局組長許耀彬（右）查出身分後，聯繫家屬安葬。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 失蹤 屏東

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