台南女大生命案引恐慌 高雄警加強偏避大學道路巡邏

台南市女大生命案引發校園驚恐，高雄實踐大學高雄校區、義守大學等校同樣位處偏遠山區，校內學生留言版討論熱烈，彼此提醒晚上出入校園要結伴同行，避免落單。警方表示，近日學校不約而同通報警方加強巡邏，針對偏避路段提高見警率遏止犯罪。

實踐大學高雄校區位處內門山區，學校附近沒有任何住家，多數學生騎機車出入校園，但校門距離台三線道路還有200多公尺距離，夜間出入校園讓人心慌慌，女大生命案發生後，校方協請警方加強巡邏連外道路。

義守大學也同樣位處觀音山山區，主要有兩條連外道路，其中一條舊路是崎嶇山路。警方表示，派出所原本就要排定巡邏表維護校園安全，因校內有金融機構提款機，警車也要進入校園簽表，在女大生命案發生後，警方增加巡邏次數。