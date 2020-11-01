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台南女大生命案引恐慌 高雄警加強偏避大學道路巡邏

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

台南市女大生命案引發校園驚恐，高雄實踐大學高雄校區、義守大學等校同樣位處偏遠山區，校內學生留言版討論熱烈，彼此提醒晚上出入校園要結伴同行，避免落單。警方表示，近日學校不約而同通報警方加強巡邏，針對偏避路段提高見警率遏止犯罪。

實踐大學高雄校區位處內門山區，學校附近沒有任何住家，多數學生騎機車出入校園，但校門距離台三線道路還有200多公尺距離，夜間出入校園讓人心慌慌，女大生命案發生後，校方協請警方加強巡邏連外道路。

義守大學也同樣位處觀音山山區，主要有兩條連外道路，其中一條舊路是崎嶇山路。警方表示，派出所原本就要排定巡邏表維護校園安全，因校內有金融機構提款機，警車也要進入校園簽表，在女大生命案發生後，警方增加巡邏次數。

樹德科技大學位處大馬路旁，雖然學生上下學沒有經過偏遠路段，但校園是起伏丘陵地，擔心有外界人士進入校園，校方開發「智慧校園App」，學生若遇緊急狀況可按下求救鍵，校安人員可迅速定位，且能透過即時影像掌握情況。

實踐大學高雄校園鄰近沒有住家，警方近日加強巡邏。記者徐白櫻／攝影
實踐大學高雄校園鄰近沒有住家，警方近日加強巡邏。記者徐白櫻／攝影
台南發生女大生命案，同樣位處偏遠山區的實踐大學高雄校園協請警方加強巡邏。記者徐白櫻／攝影
台南發生女大生命案，同樣位處偏遠山區的實踐大學高雄校園協請警方加強巡邏。記者徐白櫻／攝影

命案 實踐大學

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