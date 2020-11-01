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從警成了所長專業戶 鄒安晴龜山24年首任女所長
桃園市龜山警分局大林派出所新任所長鄒安晴，從大學法律系考取警大警察政策所畢業，投入警界短短5年，卻歷練楊梅分局3任派出所長，更升任大林所長成為龜山分局成立24年第1位女所長，鄒安晴今天上午說，她意外投入警界，警察工作包羅萬象，可幫助很多人，所長職務歷練是警察基層與外界潤滑劑，希望做好為民服務及治安工作。
鄒安晴自中正大學法律系畢業，受同學影響，一起報考警大警察政策所，意外踏入警職，5年前分發楊梅分局後，受長官賞識，歷任上湖、富岡、埔頂3任巡官所長，今年9月晉陞警務員，龜山副分局長蔡俊輝推薦，成為龜山第1位女所長。蔡俊輝說，鄒在楊梅3任所長為民服務處事細膩、傳達基層意見，表現受肯定。
鄒安晴表示，她的個性陽剛，不習慣辦公室工作，同學影響下考取警大研所後，加上接觸家人的警察朋友，覺得自己適合警察工作，分發楊梅分局後，在長官提攜擔任所長，警察工作包羅萬象，幫助老人、逃課男童回家，為民服務幫助很多人，很有意義，未來將落實人和做好治安、交通工作。
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