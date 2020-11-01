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網傳11月交通違規績效賽 警政署：假訊息
網路流傳11月全國警察績效比賽，全國警察將開始瘋狂抓違規。對此，警政署今天表示，全國警察機關在11月並無交通績效比賽或交通大執法措施，請民眾勿輕信此假訊息。
警政署今天發布新聞表示，針隊網路流傳「11月份全國警察交通績效比賽，全國警察會在11月份加強取締交通違規」一事，特別予以澄清此為假訊息。
「全國警察機關在11月並無交通績效比賽或交通大執法的措施」，警政署說，警察機關執行交通執法工作，主要考量為維持日常道路交通的秩序順暢，以及民眾交通安全和社會治安穩定，絕無為爭取交通績效而加強取締情事，請民眾勿相信假訊息的傳播。
警政署呼籲，警察執法最重要目的為確保用路人的行車安全，請用路人要從本身遵守道路交通規則做起，以確保自身交通安全。
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