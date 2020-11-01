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清傑夫、宇尚等3環保公司 違法囤積、運垃圾遭移送法辦

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

北市環保局查獲未領廢棄物清除許可證的「宇尚清潔公司」載運外縣市垃圾，並以台北市專用垃圾袋盛裝，棄置環保局限時收受點子車內；另，清傑夫環保公司及德合環保有限公司也遭查獲所屬車輛停車場，違法囤積及轉運垃圾，三家公司均依「廢棄物清理法」第46條移送法辦，並於10月28日配合檢警搜索偵辦。

環保局表示，宇尚公司6月24日載運北市專用垃圾袋盛裝之垃圾包，棄置於清潔隊限時收受點，經清潔隊破袋檢查發現，垃圾包內含有多件外縣市社區之產源資料，當場予以扣車處分，7月2日移送士林地檢署偵辦。

環保局持續追查垃圾來源，派員訪查外縣市社區產源，發現是委託德合公司及清傑夫公司等二家業者清運，稽查人員於7月22日、8月5日二度攔查德合公司清除車輛，發現未隨車攜帶證明文件，垃圾來源不明，且將所載運廢棄物囤積於所屬停車場內，當場依法告發並限期改善。

環保局表示，他們多次複查停車場，再於9月3日發現清潔夫公司於停車場使用鏟裝機（小山貓）進行廢棄物轉運，該兩公司共同於一處停車場內，違法進行廢棄物貯存及轉運行為，嚴重影響環境衛生，違規情節重大，環保局依法廢止清潔夫公司廢棄物清除許可證，也將德合公司的違法事證，移請發證機關新北市環保局處置，同時兩公司一併移送法辦。

環保局呼籲，廢棄物清除機構受託清除廢棄物應與產源簽屬契約，並將清除廢棄物運至合法處理廠，不得任意囤積或以非法方式處理，而產源務必確認所委託清除機構是否合法，同時環保局受託處理一般廢棄物或一般事業廢棄物，均以正式公文函覆產源，才符合廢棄物清理法相關規定。

北市環保局查獲未領廢棄物清除許可證的「宇尚清潔公司」載運外縣市垃圾；清傑夫環保公司及德合環保有限公司也遭查獲所屬車輛停車場，違法囤積及轉運垃圾。圖／北市環保局提供
北市環保局查獲未領廢棄物清除許可證的「宇尚清潔公司」載運外縣市垃圾；清傑夫環保公司及德合環保有限公司也遭查獲所屬車輛停車場，違法囤積及轉運垃圾。圖／北市環保局提供
北市環保局查獲未領廢棄物清除許可證的「宇尚清潔公司」載運外縣市垃圾；清傑夫環保公司及德合環保有限公司也遭查獲所屬車輛停車場，違法囤積及轉運垃圾。圖／北市環保局提供
北市環保局查獲未領廢棄物清除許可證的「宇尚清潔公司」載運外縣市垃圾；清傑夫環保公司及德合環保有限公司也遭查獲所屬車輛停車場，違法囤積及轉運垃圾。圖／北市環保局提供

廢棄物 停車場

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