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影／八旬老嬤趁女兒拿藥開溜 急壞家人警尋助團圓

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓婦人在上月底帶著患有失智症的八旬母親前往中山醫學大學附設醫院就醫，鄭母疑趁女兒前往領藥時，跑出醫院外透氣；鄭婦在醫院花了一個多小時，都找不到母親蹤影，急得向警方尋求協求協助。警方獲報後載著鄧女再附近搜尋，花了20分鐘時間，就順路尋獲鄭母在醫院附近的路口徘徊，鄭婦看母親後，心疼直說「以後不要玩躲貓貓啦」。

台中市第三分局勤工派出所警員謝增魁、林如凌在上月28日巡邏時獲報，鄭姓婦人（51歲）在當天下午帶著82歲母親至醫院看診，因領藥區離看診區還有段距離，鄭女請行動不方便的母親留在候診區，自行前往領藥，因當時等候人數眾多，待她領完藥後返回候診區，卻怎樣都看不到母親的身影，她在院內尋找了近1個小時仍找不到，只好求助警方。

警方得知鄭母除行動不便外，還患有失智症狀，立即詳細確認鄭母穿著及特徵，向院區大門的保全詢問後，才得知鄭母早已自行走出醫院，不知去向了。

警方研判，拿著助行器慢行的鄭母無法走太遠，隨即二話不說載著報案人沿著醫院周邊找尋，終於在繞行約20分鐘後，在1公里外的建國路與環中路口看到幾乎被夜色掩蓋的鄭母身影。

鄭女看到母親後趕緊跑下出，對著母親直說，「妳走這麼遠都不累？一直找妳耶，這裡黑黑的，妳不怕呀，以後不要玩躲貓貓啦」。

因該處燈光昏暗，警方陪伴母女兩人等候復康巴士前來，期間得知鄭母過去也曾走失，警方立即告知鄭女，社會局愛心手環相關資訊，以便日後母親不慎走失時，可以協助發現者迅速聯繫上家屬，另也貼心提醒鄭女可在母親的助行器上加裝反光條或燈光，讓其夜間在路上行走時更加安全。

台中市鄭姓婦人在上月28日帶高齡八旬的母親就醫時，鄭母獨自離院，鄭女請警方協助，才順利尋獲母親。圖／第三警分局提供
台中市鄭姓婦人在上月28日帶高齡八旬的母親就醫時，鄭母獨自離院，鄭女請警方協助，才順利尋獲母親。圖／第三警分局提供
台中市鄭姓婦人在上月28日帶高齡八旬的母親就醫時，鄭母獨自離院，鄭女請警方協助，才順利尋獲母親。圖／第三警分局提供
台中市鄭姓婦人在上月28日帶高齡八旬的母親就醫時，鄭母獨自離院，鄭女請警方協助，才順利尋獲母親。圖／第三警分局提供

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