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充氣溜滑梯溜下嚴重扭傷、破洞用膠帶補 女高職生質疑校方不顧危險

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮中興商工10月30日校慶趣味競賽，一名女學生闖關在充氣溜滑梯滑下嚴重扭傷，她控訴去年已經發生意外，校慶前也有學生反映，今年還是照辦釀禍，她扭傷後還不停止，質疑校方不顧學生的危險，只顧溜滑梯。

「學生的損失，就是學校損失」，中興商工校長吳聲忠表示，學校已通報校安事件，也會負完全責任，去年校慶趣味競賽的充氣溜滑梯項目，並沒有發生受傷意外，確實有部分學生反映較高有恐懼感，也有部分學生反應不錯，今年廠商到場加強安全防護。

他說，10月30日下午女學生滑下受傷，暫停活動應變送女學生到保健室，通知家長送醫，一開始以為女學生是扭傷，因此加強宣導安全滑下來的姿勢，後來進行很順，過程中溜滑梯有漏氣，曾暫停趣味競賽補氣，昨天晚間看見女學生臉書PO文，女學生傷勢嚴重，今天將會探視，並負起完全責任，明年校慶會取消充氣溜滑梯項目。

中興商工女學生昨天在臉書社團PO文投訴引起熱議，女學生指出，去年校慶趣味競賽充氣溜滑梯，很多人跌倒滾到地板，還有1人直接溜到破洞掉到地板，今年學生有反映危險，但得到回覆是校方規定不能拒絕，全班多數人都不敢玩、不想玩，因此抽籤決定參加人員。

她第一個出事，溜下去後腳扭到被擔架抬到保健室，通常不是應該要立即停辦 結果比賽繼續，光是同班就3個人扭傷，保健室陸陸續續有其他班級的人進來，校方依然繼續比賽，溜到後面溜滑梯已經破大洞了，校方用膠帶補一補依然繼續比賽，要等到出多嚴重的事才會停止？

她說，當時溜下來腳是直接往外對折，痛到從下午2點哭到6點，醫生診斷左踝關節挫扭傷，她打石膏已經請假1周，工作方面也請假，原本排好的事都取消了 ，上個廁所有如爬1座山，即使單腳跳也會痛，不知道學校是怎麼想的？

苗栗縣竹南鎮中興商工10月30日校慶趣味競賽，一名女學生闖關在充氣溜滑梯滑下嚴重扭傷，她質疑校方不顧學生的危險。圖／讀者提供
苗栗縣竹南鎮中興商工10月30日校慶趣味競賽，一名女學生闖關在充氣溜滑梯滑下嚴重扭傷，她質疑校方不顧學生的危險。圖／讀者提供
苗栗縣竹南鎮中興商工10月30日校慶趣味競賽，一名女學生闖關在充氣溜滑梯滑下嚴重扭傷，她質疑校方不顧學生的危險。圖／讀者提供
苗栗縣竹南鎮中興商工10月30日校慶趣味競賽，一名女學生闖關在充氣溜滑梯滑下嚴重扭傷，她質疑校方不顧學生的危險。圖／讀者提供

溜滑梯

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