同志上告白警察徵友 警員竟留言5字下場被記申誡

臉書粉專「告白警察」讓網友投稿表達對警職人員的愛慕之意，今年6月一篇貼文，為1名男同志表明想認識同志警察，但卻有人涉在底下留言「玫瑰捅屁眼」戲謔嘲諷，被網友肉搜出竟是任職高雄市某警分局的陳姓警員，怒向警政署檢舉，雖陳已刪文，仍被記1支申誡。

據了解，告白警察今年6月3日的貼文中，網友表明自己是「同志0號」，也講出身高、體重及住處，強調「一直很想找個在一起的伴，如果剛好你又是同志警察，也許我們可以試試認識交往甚至結婚」，吸引不少網友標註朋友要推薦給他。

不料高雄市某警分局的陳姓警員留言時，借用知名節目玫瑰瞳鈴眼的名字，修改成「玫瑰捅屁眼」，語氣帶有戲謔，疑有歧視、嘲諷，其他網友感到不滿展開肉搜，驚覺此人是警職人員，得知身分後向警政署檢舉。