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年長者走失機率高 指尖有愛青年志工團助警推指紋建檔

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

台灣進入高齡化社會，年長者走失機率越來越高，新竹市警察局鑑識科推動「長者指紋建檔工作」，由於警方人力有限與環宇電台得組成「2020指尖有愛青年志工團」，協助警方到新竹市的樹下社區、三民社區、士林社區幫助年長者進行指紋建檔。

鑑識科長何俊哲指出，「民眾自願捺印指紋」是目前重要的工作項目，民眾指紋建檔後，若遇迷路或走失，警方就可以遠端工作站做身分辨認，迅速找到家人。這項工作也針對社區關懷據點、醫院、特教班等單位逐步進行推動。

新竹市北區士林社區關懷站專員鄭慧娟說，社區內曾有年長者因買東西迷路，從白天迷失到半夜都找不到回家的路，這次感謝警方與青年志工到社區幫忙指紋建檔，社區也在每一次聚會做宣導，所以年長者參與得很熱烈。

教育部青年發展署代表鍾芝柔說，「2020指尖有愛青年志工團」是教育部青年發展署「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」中首次攜手警方做指紋建檔的團隊，具有示範和帶動的指標專案，希望15歲到35歲的青年能多參與社會服務，透過青年的熱情，讓社會更溫暖有愛。

環宇廣播電台企業志工隊指尖有愛團隊組長葉政宜指出，這次活動與警察局、家庭教育中心合作，在新竹市的東區、北區、香山區的社區做指紋建檔，未來年長者遇到不確定狀況時，可很快得到幫助。

由於指紋建檔工作涉及個資，事前的解說、填寫要花很多的時間，「2020指尖有愛青年志工團」在服務前先和新竹市警察局鑑識科開會及受訓，掌握工作的技巧，再搭配新竹市家庭教育中心的關懷課程進行，建立和年長者間的互信，讓整個工作順利的推動。

竹市警鑑識科推動「長者指紋建檔工作」，由於警方人力有限與環宇電台得組成「2020指尖有愛青年志工團」，協助警方到新竹市的樹下社區、三民社區、士林社區幫助年長者進行指紋建檔。圖／指尖有愛青年志工團提供
竹市警鑑識科推動「長者指紋建檔工作」，由於警方人力有限與環宇電台得組成「2020指尖有愛青年志工團」，協助警方到新竹市的樹下社區、三民社區、士林社區幫助年長者進行指紋建檔。圖／指尖有愛青年志工團提供
竹市警鑑識科推動「長者指紋建檔工作」，由於警方人力有限與環宇電台得組成「2020指尖有愛青年志工團」，協助警方到新竹市的樹下社區、三民社區、士林社區幫助年長者進行指紋建檔。圖／指尖有愛青年志工團提供
竹市警鑑識科推動「長者指紋建檔工作」，由於警方人力有限與環宇電台得組成「2020指尖有愛青年志工團」，協助警方到新竹市的樹下社區、三民社區、士林社區幫助年長者進行指紋建檔。圖／指尖有愛青年志工團提供

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