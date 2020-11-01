台中潭子工地火警 10樓往上竄燒附近居民驚慌

每年12月至隔年3月間是酒駕高峰期，近來天氣逐漸轉涼，補冬、歲末尾牙聚餐等即將上場，基隆警方加強宣導防酒駕。不過，日前監理站道安講習時，竟有違規人宿醉來上課，當眾就地就想上廁所，被請出時搖搖晃晃，在場的人全笑了。還有人「酒性堅強」，17年累計19件騎車酒駕紀錄，被法官痛斥「惡習難改」。

2020-11-01 06:00