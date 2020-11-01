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台中潭子工地火警 10樓往上竄燒附近居民驚慌
台中市潭子區一棟大樓建築工地今天凌晨起火，火勢從10樓往上竄燒，火勢猛烈，附近居民驚慌外出查看，消防隊員搭雲梯消防車射水搶救，工地內無人受困，起火原因由消防局火災調查人員調查中。
台中市消防局今天凌晨1點多獲報，潭子區得天街69巷和得天街91巷的交叉路口有建築工地火警，派出頭家厝、潭子、四平、文昌、北屯、水湳等分隊及第一大隊，出動消防車20輛、救護車2輛和消防人員65人到場搶救；大樓工地負責人也趕到現場。
報案民眾說，正在興建中的建築物整棟都起火燃燒，消防隊員到場發現火勢大，再請求支援，並立即佈線放水搶救，也加派一輛雲梯車支援，凌晨2點撲滅火勢，現場是興建中10樓建築工地，堆放於10樓的建築材料與板模起火燃燒，燃燒面積約100平方公尺，財物損失約10萬元，無人員受傷受困。
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