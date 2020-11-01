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台南市四草大橋有人跳水 消防人員持續搜救中
「有人從橋上跳水，快來救人！」台南市陳姓市民今天上午7時許騎機車經過四草大橋，看到一名疑似男子原本坐在橋上護欄後，突從護欄上跳下鹽水溪後就不見蹤影，台南市消防局獲報，出動安南和安平分隊及特搜中隊前住救人，由於適逢海水漲潮加上溪水汙濁，增加搜救困難，搜救逾1個多小時仍沒有下落。
目擊者陳姓市民說，他今天上午騎機車經過安南區四草大橋，在橋西側護欄見一名短頭髮，穿黑色上衣的人坐在護欄上，他稍後停在橋中央再回頭看，目擊對方往橋下跳，連忙報119救人。
台南市消防局救災救護中心接獲報案後，調派安南、安和消防分隊及特搜中隊前住救人，動用救生艇在鹽水溪及出海口附近搜救，搜救人員說，由於適逢海水漲潮加上溪水汙濁，增加搜救困難，但搜救人只仍把握搶救黃金時間，持續救援。轄區員警和海巡人員也到場，在岸際搜尋交通工具。
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