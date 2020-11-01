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台中太平民宅頂樓凌晨陷火海！住戶驚逃消防灌救滅火
台中市太平區樹德路一棟6樓住宅在今天凌晨傳火警，住戶看到這棟建築頂樓陷火海，紛紛下樓逃生，台中市消防局在0時09分獲報後，到場灌救，並且由搜救人員入室進行人命搜救，6樓負責人後趕到現場，表示6樓確定沒有人員受困。
現場火勢在0時41分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，消防局查出現場6樓房間做為倉庫使用，倉庫內堆放紙箱、紙杯及雜物起火燃燒，確認現場無人員傷亡，後續起火原因交由大隊火調人員處理。
台中市消防局說明，消防局在今天凌晨在0時09分獲報，太平區樹德路一棟6樓住宅頂樓起火燃燒，立即派遣中山、東山、東英、大誠等分隊及第三大隊，出動消防車13輛、救護車2輛，人員44人，由中山分隊分隊長曾俊源帶隊前往搶救。
消防局表示，消防員到場後，立即布水線搶救，並進行人命搜救，在0時28分控制火勢，已逃生的住戶表示，6樓做為倉庫使用，人員均已下樓逃生，隨後6樓負責人趕到現場並表示，6樓確定沒有人員受困。
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