心疼！男童遭脫光衣罰站 北市社會局：已妥善安排照顧

台北市一名男童9月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，成為社會局列管對象，身上新舊傷痕並陳。圖／台北市議員陳怡君提供 台北市一名國小3年級10歲男童，上月被民眾目擊，晚上全身光溜溜，哭著在路邊收拾書包，繼母還在一旁斥責「閉嘴」，甚至被要求脫光衣物站在巷弄，鄰居打113通報。台北市社會局昨天表示，有與家長討論照顧計畫，男童已妥切安排。

北市議員陳怡君日前接獲陳情，指稱有一名就讀北市某國小三年級的男童，遭家人不當管教，男童甚至被要求脫光衣物站在巷弄，經調資料發現，社會局有關注並協助此案。

北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，因社會上高度關切此案發展狀況，31日家防中心與親屬再次召開會議討論，討論目前對孩子最安全且符合利益的照顧方式。

陳淑娟指出，日前接獲有小孩裸身在街上的兒保案件通報後，便立即前往瞭解小孩的狀況，此小孩為家防中心列管中的個案，經檢查小孩身體狀況，確認並未遭受到父母責打，並且經過與家屬及小孩確認後，證實影片中小孩喊叫的「不要打」，確認小孩當下喊的是「不要走」。

不過，陳淑娟也強調，家長當下對於小孩情緒的冷處理，讓小孩裸身於大街上，並丟置書包讓孩童撿，此行為確實不當。

社會局強調社工員在介入服務家庭時，社工評估及資源的提供會隨著家庭動態狀況改變，尤其兒童對父母的依附關係極深，故需依據家長的親職能力、孩子的需求提供服務及連結親屬等資源進行家庭處遇工作。

此案目前發展已受到社會強烈的關切，陳淑娟進一步指出，社工也與家屬召開孩童照顧計畫會議，家長也表示難以因應目前狀況，會考量到未來孩子在社區及學校等生活恐會相當艱困，並且家屬也難以因應社會輿論及小孩照顧，交由社會局已對孩子予以安置。

陳淑娟表示，兒少保護案件是否安置，主要是評估家庭保護因子，如果家庭有保護因子可以進行安全計畫，就會投入家庭處遇工作，即安排親職教育、兒童身心治療、學校特殊教育及課後照顧、親屬協助等資源，且仍然持續觀察追蹤落實及家庭的動態改變。