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感動！女移工受困火場 消防搶救出老闆衝上前相擁而泣

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市龜山區湖山街1間工廠今下午4點多驚傳火警，現場火舌、濃煙竄出，一度傳出有員工受困頂樓，消防獲報到場時張姓屋主和妻子自行逃出，消防再用共生面罩救出馮姓女移工，張妻一見馮平安出火場，感動的衝上前擁抱對方，不斷關心她身體狀況，另周圍消防員都很感動。

桃園市消防局第一大隊指出，今下午4點半獲報1棟4樓鋼筋水泥建築火警，起火層為1樓，趕抵現場後張姓屋主（70歲）和妻子（65歲）都已經自行逃出，但1名馮姓女員工（40歲）卻受困在頂樓，屋主非常焦急，擔心火勢向上蔓延發生不測。

消防當時出動消防車、救護車共25輛，70名消防員到場救援，發現1樓機台燃燒面積約80平方公尺，所幸成功抵達頂樓，發現女移工意識清楚，身上無明顯外傷，利用共生面罩將她救出火場。

當時屋主妻子一見馮平安獲救，激動的衝上前擁抱對方，不停落淚問她「妳還好嗎？」「好怕你跳跳下來」、「有沒有嗆到？」還好女移工沒有大礙，也表示不需送醫，虛驚一場。消防表示，現場損失約5萬元，詳細起火原因調查中。

屋主妻子見女移工成功獲救，激動衝上前擁抱。圖／消防提供
屋主妻子見女移工成功獲救，激動衝上前擁抱。圖／消防提供

移工 消防員 救護車

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