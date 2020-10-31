感動！女移工受困火場 消防搶救出老闆衝上前相擁而泣

桃園市龜山區湖山街1間工廠今下午4點多驚傳火警，現場火舌、濃煙竄出，一度傳出有員工受困頂樓，消防獲報到場時張姓屋主和妻子自行逃出，消防再用共生面罩救出馮姓女移工，張妻一見馮平安出火場，感動的衝上前擁抱對方，不斷關心她身體狀況，另周圍消防員都很感動。

桃園市消防局第一大隊指出，今下午4點半獲報1棟4樓鋼筋水泥建築火警，起火層為1樓，趕抵現場後張姓屋主（70歲）和妻子（65歲）都已經自行逃出，但1名馮姓女員工（40歲）卻受困在頂樓，屋主非常焦急，擔心火勢向上蔓延發生不測。

消防當時出動消防車、救護車共25輛，70名消防員到場救援，發現1樓機台燃燒面積約80平方公尺，所幸成功抵達頂樓，發現女移工意識清楚，身上無明顯外傷，利用共生面罩將她救出火場。