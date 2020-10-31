聽新聞
test
0:00 / 0:00
感動！女移工受困火場 消防搶救出老闆衝上前相擁而泣
桃園市龜山區湖山街1間工廠今下午4點多驚傳火警，現場火舌、濃煙竄出，一度傳出有員工受困頂樓，消防獲報到場時張姓屋主和妻子自行逃出，消防再用共生面罩救出馮姓女移工，張妻一見馮平安出火場，感動的衝上前擁抱對方，不斷關心她身體狀況，另周圍消防員都很感動。
桃園市消防局第一大隊指出，今下午4點半獲報1棟4樓鋼筋水泥建築火警，起火層為1樓，趕抵現場後張姓屋主（70歲）和妻子（65歲）都已經自行逃出，但1名馮姓女員工（40歲）卻受困在頂樓，屋主非常焦急，擔心火勢向上蔓延發生不測。
消防當時出動消防車、救護車共25輛，70名消防員到場救援，發現1樓機台燃燒面積約80平方公尺，所幸成功抵達頂樓，發現女移工意識清楚，身上無明顯外傷，利用共生面罩將她救出火場。
當時屋主妻子一見馮平安獲救，激動的衝上前擁抱對方，不停落淚問她「妳還好嗎？」「好怕你跳跳下來」、「有沒有嗆到？」還好女移工沒有大礙，也表示不需送醫，虛驚一場。消防表示，現場損失約5萬元，詳細起火原因調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言