男童遭脫光衣罰站 北市社會局：小孩已妥善安排
台北市議員陳怡君接獲陳情，指北市一名男童長年遭父親、繼母不當管教，甚至被要求脫光衣物站在巷弄。台北市社會局今天表示，有與家長討論照顧計畫，男童已妥切安排。
民主進步黨北市議員陳怡君日前接獲陳情，指稱有一名就讀北市某國小三年級的男童日前遭家人不當管教，男童甚至被要求脫光衣物站在巷弄，經調資料發現，社會局有關注並協助此案。
台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟當時答詢表示，收到通報後就立即派人了解，且男童父母行為逾越合理管教範圍，此外，去年5月就曾帶男童到醫院評估，相關通報都有保存紀錄，家防中心每月也會查核。
台北市社會局晚間發布新聞稿指出，此小孩為家防中心列管中的個案，經檢查小孩身體狀況，確認並未遭受到父母責打；經確認，影片中小孩喊叫的「不要打」，其實喊的是「不要走」，因為是媽媽要與小孩一起出門的狀況。
不過，陳淑娟表示，家長當下對於小孩情緒的冷處理，讓小孩裸身於大街上，並丟書包讓孩童撿，行為確實不當。
因社會高度關切，家防中心今天與親屬再次召開會議，討論目前對孩子最安全且符合利益的照顧方式。
會中，家長表示難以因應目前狀況。社會局考量到未來孩子在社區及學校等生活恐會相當艱困，並且家屬也難以因應社會輿論及小孩照顧，社會局已對孩子予以安置。
家防中心指出，兒少保護的工作，需要評估及考量許多層面，包括兒少及家庭的身心狀況、依附關係、家庭能力及資源，才能做出對兒少及家庭最適切的決定及服務。
此外，社工在處理讓孩子理解與父母分離的用字用語，以及公眾揭露都要謹慎，主要是要降低孩子的分離創傷及替代性罪惡感。
家防中心表示，社工在評估、處理每個孩子對安置的認知都須相當小心，法律也才會明文規定不可揭露，請社會大眾體諒，身為社工有無法揭露案情細節的專業倫理及為難，並給予社工員評估及處理的空間。
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