影／驚！紅綠燈號誌桿砸破休旅車 女駕駛嚇的奪門而出

真是禍從天降！一輛休旅車好端端在路口等紅燈，紅綠燈號誌桿卻突然倒塌當頭砸下，驚恐的場景就在南投鎮草屯鎮街頭上演，被砸中的休旅車車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，女駕駛撿回一命，嚇得奪門逃生，肇事原因疑似是汙水下水道工程施工，挖到紅綠燈號誌桿基座導致燈桿傾斜倒塌，南投縣政府將協調包商理賠車主損失。

警方調查，今天上午9時多，胡姓女駕駛駕駛休旅車行經草屯鎮碧山路與成功路口，因為紅燈停在路口，不料，上方的紅綠燈號誌桿突然傾斜，燈座整個砸中下方的休旅車車頂和擋風玻璃，嚇得女駕駛尖叫連連，還好燈座砸中副駕駛座，雖然車頂凹陷、擋風玻璃破裂，也差點波及另一輛機車，幸好女駕駛和騎士沒受傷。

而當時路口正在進行挖水下水道工程開挖，疑似是挖土機施工不慎，挖到紅綠燈號誌桿基座，導致號誌桿傾斜倒塌。汙水下水道工程由南投縣工務處施工，工務處表示，號誌桿疑似基座深度不夠，挖土機開挖時沒有發現，開挖到燈桿基座導致號誌桿承載力不足傾斜倒塌。