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匯4萬才能結婚 瘖啞女勿入情網幸警阻止
高雄黃姓女子因上網交友，誤入詐騙集團的陷阱，對方謊稱要匯款4萬元作為結婚基金，雙方才能共結連理，黃信了以後到銀行轉帳，幸好行員機警通知警方，用手寫字讓喑啞的黃女，保住存款。
前鎮警分局表示，前天上午10點多時，黃女（42歲）陰道一心路上的某銀行匯款，黃不僅臉色凝重，還一邊用手機通訊軟體聯絡別人，行員察覺有異下，通報警方到場處理。
前鎮警分局復興所警員到場，向黃女攀談後發現，原來黃篤信網路交友，對方還誆稱「想跟她結婚」，便要求黃女匯款新台幣4萬元，黃女因此陷入情網，立即到銀行匯款，對方還不斷用手機通訊軟體催促。
由於黃女為瘖啞人士，警員改以書寫方式，不斷耐心向黃女勸告「這一定是詐騙集團行騙」、「相信警察」、「真正的感情是不用匯錢的」等，經警方一番曉以大義後，才打消黃女匯款念頭，成功阻止匯款。
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