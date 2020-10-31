匯4萬才能結婚 瘖啞女勿入情網幸警阻止

高雄黃姓女子因上網交友，誤入詐騙集團的陷阱，對方謊稱要匯款4萬元作為結婚基金，雙方才能共結連理，黃信了以後到銀行轉帳，幸好行員機警通知警方，用手寫字讓喑啞的黃女，保住存款。

前鎮警分局表示，前天上午10點多時，黃女（42歲）陰道一心路上的某銀行匯款，黃不僅臉色凝重，還一邊用手機通訊軟體聯絡別人，行員察覺有異下，通報警方到場處理。

前鎮警分局復興所警員到場，向黃女攀談後發現，原來黃篤信網路交友，對方還誆稱「想跟她結婚」，便要求黃女匯款新台幣4萬元，黃女因此陷入情網，立即到銀行匯款，對方還不斷用手機通訊軟體催促。