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巴拿馬籍輪船失去動力 海巡馳援拖進高雄港
巴拿馬籍「高昇輪」24日疑因艉軸絞纜失去動力，船上有含台灣籍等23名船員，經求助海巡署並調派船艦馳援，後來由「巡護八號」戒護，昨天下午順利拖船平安進高雄港泊靠。
海巡署北部地區機動海巡隊隊長徐漢慶今天指出，24日晚上10時許接獲高雄漁業電台通報，鵝鑾鼻西南方295浬處有一巴拿馬籍「高昇輪」因不明原因失去動力，當時最大陣風11級，浪高至7公尺。
艦隊分署調派北部地區機動海巡隊的和星艦馳援，後來由「巡護八號」接力戒護，昨天下午近6時船隻拖帶進高雄港，人、船平安。
海巡署指出，高昇輪上有船員23人，含台籍2人、越南籍3人、印尼籍11人、菲律賓籍7人。經與和星艦以衛星電話聯繫後，研判船隻是艉軸絞纜，造成失去動力。
當時海上風浪強勁，和星艦仍戒護高昇輪，27日拖船「勇士號」抵達再進行拖帶，戒護任務轉交「巡護八號」並於昨天下午5時40分將高昇輪拖帶進高雄港泊靠。
艦隊分署說明，艦隊分署秉持人命救助第一優先，呼籲如有海上危難，可速撥海巡「118」免付費報案或由漁業電台通報，將派艦艇協助。
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