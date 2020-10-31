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寂寞敗犬想婚了 卻遇詐男誆買房叫她出頭期款展愛意
新竹縣竹北市1名陳姓熟女日前遇上鄭姓詐騙男蟲，誆稱在香港匯豐銀行上班，近期想購買房屋，為了表現心意，還願意用女方的名義購買，但也要求女方為了展現愛意必須先付頭期款，並匯到指定的帳戶用來購物，陳女不疑有他到銀行操作，卻不知已經掉入詐騙集團陷阱，幸好被銀行及員警及時阻止，才讓陳女從愛情的謊言中清醒。
據了解，這名年過40的陳姓女子，與1名自稱在香港匯豐銀行的鄭姓男子在交友App上搭上線，雖然雙方已經交往到互稱寶貝，但卻一直都沒見過面，鄭男向陳女說，因為最近在香港總公司遇到1名客戶要賣出名下房產，他對於這筆房產很有興趣，想要出手買下，但考慮2人已經交往，徵求要用女方名義購買。
陳女聽見鄭男此話簡直被愛沖昏頭，認為鄭男是真心要跟她結婚共度一生，還要把房子買在她名下，馬上聽從鄭男的指示，到銀行要匯款10萬元作為頭期款，以展現自己也有想嫁給鄭男的決心。
但陳女到銀行準備匯款時，銀行人員發現陳女要匯款的帳號根本是警示帳戶，隨即向她詢問用途，但陳女也不好意思將詳情透露，行員只好報請警方協助，經竹北警分局三民派出所警員到場了解，才向陳女說明她是遇到詐騙集團，陳女才驚覺有異趕快將鄭男從交友軟體上封鎖。
竹北警方則呼籲民眾，網路交友在尚未確認對方的真實身分之前，千萬不要透露個資、存款、財產，更不能將私密照片傳給對方，另外只要談到錢，並以投資、繳稅金、保證金等理由要求匯款，必定是詐騙伎倆，請民眾加強防範，避免落入陷阱，人財兩失。
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