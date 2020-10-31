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防制交通事故發生 龍潭警方明起大執法

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市龍潭警分局有鑑於轄內今年1至9月交通傷亡案件，相較去年同期明顯增加，明天起至11月30日，執行「交通執法月」專案勤務，針對轄內易發生重大車禍的時段及路口(段)，加強交通違規取締，也呼籲用路人遵守交通規則，共同維護交通安全。

龍潭分局分析，在今年1至10月間龍潭地區發生死亡交通事故有12件，造成13人死亡，較去年同期增加7件。龍潭分局表示，這次專案勤務規畫於，中正路與大昌路口、中豐路與聖亭路口以及大昌路、福龍路口等轄內易發生交通事故的路段加強執行，針對易造成事故的違規項目，如闖紅燈、紅燈右轉、酒後駕車、超速、併排停車及行人違規等加強執法，希望以提升執法及加強見警率之方式，以有效遏制交通事故的發生。

龍潭分局長陳清華表示，為確保用路人安全，將持續以滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路段、時段，機動調整勤務作為，強化執法能量，期望駕駛人及行人確實「注意路況、減速慢行、遵守規則」等三大平安心法，養成良好的駕車習慣，避免交通事故發生。

龍潭警分局明天起，針對轄內易發生重大車禍的時段及路口(段)，加強交通違規取締。記者高宇震／翻攝
龍潭警分局明天起，針對轄內易發生重大車禍的時段及路口(段)，加強交通違規取締。記者高宇震／翻攝

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