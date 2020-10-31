婦人久病失意要跳橋 暖警即時拖回阻憾事

台北市中正一警分局忠孝西路派出所，今天下午約13時許接獲報案，有一名婦人在中正區中山南路、忠孝西路口天橋上要跳橋自殺，巡邏警員林紹恩、李承儒獲報後立即趕赴現場，抵達見盧姓婦人一隻腳已跨過天橋欄杆，情緒極度不穩。

盧婦表示自己家庭狀況不美滿且久病纏身，因此才想跳橋輕生，林等2員邊安撫盧女情緒邊靠近，趁機將盧女拉回橋上，成功救回盧女的生命。

119人員隨後到場，員警林紹恩等2員聯繫盧女家屬並陪同其就醫，於此期間耐心傾聽盧女訴苦，並開導盧女只要活著，任何事情就還有希望，千萬不能隨意輕生，盧女家屬對警方表達萬分謝意。

警方呼籲，自殺不能解決問題，心情低落或遇事不順心，應循正常的管道紓壓或尋求協助，請珍惜生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )