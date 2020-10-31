聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人久病失意要跳橋 暖警即時拖回阻憾事

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市中正一警分局忠孝西路派出所，今天下午約13時許接獲報案，有一名婦人在中正區中山南路、忠孝西路口天橋上要跳橋自殺，巡邏警員林紹恩、李承儒獲報後立即趕赴現場，抵達見盧姓婦人一隻腳已跨過天橋欄杆，情緒極度不穩。

盧婦表示自己家庭狀況不美滿且久病纏身，因此才想跳橋輕生，林等2員邊安撫盧女情緒邊靠近，趁機將盧女拉回橋上，成功救回盧女的生命。

119人員隨後到場，員警林紹恩等2員聯繫盧女家屬並陪同其就醫，於此期間耐心傾聽盧女訴苦，並開導盧女只要活著，任何事情就還有希望，千萬不能隨意輕生，盧女家屬對警方表達萬分謝意。

警方呼籲，自殺不能解決問題，心情低落或遇事不順心，應循正常的管道紓壓或尋求協助，請珍惜生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北市

延伸閱讀

影／大雨滂沱車拋錨困路中 3暖警推車神救援駕駛好感動

65歲長者雨中蹲坐路旁全身濕冷 暖警挨家挨戶問助返家

鄉民工作受傷舉家陷困境 暖警義氣相挺伸援手

中秋連假機車環島深夜拋錨 幸遇暖警伸援

相關新聞

高雄左營鐵皮屋火警 80歲獨居老翁驚慌逃出獲救

高雄市左營區屏山國小旁今天下午發生火警，王姓老翁獨居的鐵皮屋突然冒火，火勢快速延燒，火舌濃煙竄出，鄰居趕緊向警、消求救，...

詐團謊稱遭盜刷老翁急領90萬元 女兒識破通知警方逮人

高雄曾姓老翁接獲詐騙集團，假冒檢察官告知他健保卡遭盜刷違法，要領錢出來交由詐團代管，曾翁立即到銀行領了90萬元後回家，被...

婦人久病失意要跳橋 暖警即時拖回阻憾事

台北市中正一警分局忠孝西路派出所，今天下午約13時許接獲報案，有一名婦人在中正區中山南路、忠孝西路口天橋上要跳橋自殺，巡...

小黃意外錄到車禍全程 速交一旁巡邏警查出肇逃對象

台北市大同區發生一起肇事逃逸案，剛好有計程車的行車記錄器拍下全程，司機發現旁邊有警備隊員張益瑋、王崇權在巡邏，上前報案並...

50歲男子頭屋健行滑落邊坡 消防義消20人趕往救援

苗栗縣苑裡鎮年約50歲的徐姓男子今天上午和同伴到頭屋鄉普光寺水寨下步道附近登山健行，途中不慎滑落約10公尺深的邊坡，頭部...

改車噪音等於救護車鳴笛 北市警1個點2小時逮16改車族

台北市警中山分局昨天深夜在捷運行天宮站附近路口，祭出靜城專案，2小時內查獲16輛非法改裝機車，大多是排氣管噪音過大，中山...

金門大橋工作船傳暗夜失火 海巡救援得宜未引起氣爆

金門大橋工程又傳意外！金門大橋工作船在昨日晚間21時47分傳出失火，好在火災發生時，天色已晚，船上並無人留守，也未有人員...

影／酒後脫光衣褲逛進豆漿店 見警順手抓背包遮胸惹禍

41歲王姓男子日前與人聚餐疑似喝太多，當街脫光上衣和褲子，只著一件內褲走進一間豆漿店亂逛，警方獲報將他請出店外時，王男順...

販賣機擺裸女外盒男用自慰器 老闆喊冤：可降低犯罪

桃園許姓男子在情趣用品店陳設選物販賣機，內部擺放印有女性裸露三點、下體外盒的男性自慰器，被警方依妨害風化罪嫌送辦，許向法...

共機擾台、美國選舉 警政署通令各分局開設聯合指揮所

近日頻傳中共軍事擾台，加上美國總統大選將於11月3日開票，警政署為防範各種危害狀況發生及應處，通令各警察機關於今天起，開...

不畏巨浪 海巡署艦隊分署海上接力馳援受困搬運船

巴拿馬籍搬運船「高昇輪」本月24日因不明原因失去動力，漂流在鵝鑾鼻西南方295浬處，海巡署艦隊分署晚間10時許接獲高雄漁...

高雄市六成警車逾齡 訂明年換391輛新車

高雄市警局部分警用車輛已逾年限，不少員警反映車輛老舊得經常維修，全市有六成警車已經逾齡，高雄市警局表示，明年將汰換391...

熱門新聞

長榮遭擄殺女大生家族社會地位高 家屬來台變數恐卡在這

嚇！大魚上鉤？竟是大體 警研判：下水網魚不慎溺斃

「有責任上面負」？女大生命案究責基層員警嗆蘇貞昌

女兒魂斷台灣 母盼凶嫌被判絞刑「一命償一命」

台鐵松山站死傷事故！旅客落軌遭區間撞「卡車底」 雙向車延誤

影／女大學生命案後台鐵橋下「暗黑」路燈全亮 巡邏車來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。