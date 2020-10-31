小黃意外錄到車禍全程 速交一旁巡邏警查出肇逃對象

台北市大同區發生一起肇事逃逸案，剛好有計程車的行車記錄器拍下全程，司機發現旁邊有警備隊員張益瑋、王崇權在巡邏，上前報案並交付影像，兩警員著手偵辦，迅速鎖定肇逃對象，由交通分隊通知到案中。

本月26日晚上6點多，一輛租賃車在南京西路262巷口，與國光客運發生碰撞，豈料租賃車駕駛肇逃，留國光客運黃姓司機在原地不知所措。

當時，後方一輛計程車暫停路邊，車上有行車記錄器，剛好拍下全程，好心的計程車司機幫忙報案，由張員、王員著手調查租賃車號，鎖定對象。

國光客運黃姓司機不久後接到張員電話，要他到交通分隊做筆錄，黃姓司機說，沒想到是警方打來，超快就掌握到租賃車號及事發影像，他便不須煩惱蒐證一事，後續的理賠也簡單很多，「台北市警察效率真的很高」！

此案已由大同交通分隊積極通知租賃車駕駛到案，該駕駛未來恐面臨刑責。