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改車噪音等於救護車鳴笛 北市警1個點2小時逮16改車族
台北市警中山分局昨天深夜在捷運行天宮站附近路口，祭出靜城專案，2小時內查獲16輛非法改裝機車，大多是排氣管噪音過大，中山分局說，非法改車可裁罰1800至3600元，將持續查緝改車族，提醒勿深夜囂張行駛。
中山分局表示，靜城專案是針對深夜出現的噪音機車予以攔檢，取締告發，並函請監理機關辦理檢驗。
中山分局說，依環保署數據調查，目前檢測出改裝跑車最高噪音為119分貝，等同8輛救護車同時鳴笛聲響；大型重機噪音最高115分貝，等於5輛救護車聲響。所以編排勤務取締，遏阻噪音改裝車深夜囂張行駛。
中山分局指出，昨天深夜10點到今天凌晨0點，聯合北市環保局稽查大隊在捷運行天宮站2號出口，2小時內查獲改裝機車16輛，無照駕駛及其他違規6件。
中山分局呼籲，用路人勿追求一時快感而改裝非認證排氣管，製造尖銳噪音，驚擾入眠市民。
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