金門大橋工作船傳暗夜失火 海巡救援得宜未引起氣爆

金門大橋工程又傳意外！金門大橋工作船在昨日晚間21時47分傳出失火，好在火災發生時，天色已晚，船上並無人留守，也未有人員受傷，但因為東北季風強勁，火勢一度相當猛烈，好在金門海巡隊巡防艇獲報趕往現場緊急滅火，總算成功撲滅火勢。

金門大橋工程一波多折，據工程相關單位表示，自105年12月28日由東丕營造接手承攬開工，截至109年10月23日止，實際進度81.06％，完工日期則訂於110年5月8日。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區指揮部今天表示，在昨(30)日晚間21時47分，接獲通報於金門大橋工作船失火，立即派遣金門海巡隊所屬10053艇趕往救援，巡防艇在晚間22時10分抵達現場後，發現工作船「東OO號」失火，10053艇立即開啟消防泵灌救，時至23時02分經灌救火勢已獲控制，持續灑水降溫中，總算成功撲滅火勢。

金門海巡隊表示，經與大橋工程人員確認，工作船上無人留守，未有人員受傷之虞，但該工作船上置有數瓶氣瓶等易燃物品，所幸海巡艇獲報後，即時將火勢控制並予撲滅，若火勢不慎引爆氣瓶，後果將不堪設想。