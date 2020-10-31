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萬聖節嘉年華 士院院長扮禰豆子籲重視兒童安全

中央社 / 台北31日電

士林地方法院今天配合天母萬聖節嘉年華，舉辦「小小審判長」活動。院長蘇素娥以漫畫人物「禰豆子」裝扮亮相，希望外界重視兒童幼年受到的傷害，提供安全成長的環境。

首度參與小小審判長活動的蘇素娥除粉墨登場，還與參加活動的小朋友大跳鯊魚舞，並主持有獎徵答活動，「禰豆子」的裝扮更吸引許多民眾爭相合影。

蘇素娥說，知名漫畫「鬼滅之刃」講述與兒少有關的故事，其中「禰豆子」的角色深受小朋友歡迎，因此選擇扮演「禰豆子」，希望外界重視兒童幼年時期受到的傷害，給予他們支持與協助。

蘇素娥表示，天母萬聖節嘉年華是士院轄區的大活動，法院融入社區舉辦小小審判長活動，是一種司法親民的展現；而小小審判長的活動讓小朋友可以穿上法袍，感受法庭的莊嚴氣氛，也是為國民法官制度超前部署。

士林地方法院表示，本活動是與台北市政府家庭暴力防治中心及現代婦女基金會共同舉辦，現場提供小小法官與檢察官法袍供小朋友在法庭內拍照，親身感受審判情境及體會法官和檢察官工作的莊嚴。

士院指出，國民法官法將在民國112年1月1日施行，一同前來的爸爸媽媽也是未來的國民法官，現場有國民法官的介紹以及限量精美小禮物，參與者可超前部署，提前融入當法官的情境，坐上審判台進入法官模式。

國民法官 檢察官 萬聖節

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