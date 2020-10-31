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高雄左營鐵皮屋火警 80歲獨居老翁驚慌逃出獲救

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區屏山國小旁今天下午發生火警，王姓老翁獨居的鐵皮屋突然冒火，火勢快速延燒，火舌濃煙竄出，鄰居趕緊向警、消求救，老翁急忙奪門逃命，未造成傷亡。鄰居在火警發生前，曾聽到疑似電線走火聲音，不久屋內冰箱燒起，延燒上屋頂。確實起火原因由消防局調查中。

80歲的王姓老翁獨居在高雄市左營區海功路與左營路口附近的鐵皮屋多年，今天下午1點30分，高雄市消防局接報發生他的房子發生火警，立即動員消防人車趕去火場，當時火舌竄出，濃煙密布，鄰居擔心老翁在屋內未逃出，急忙請消防隊員救人，不過，老翁在大火燒起，已經逃出。

老翁受驚嚇，一度說不出話，經警、消安撫，老翁稱冰箱燒起來。鄰居也說，火警發生前曾聽到「辟叭、辟叭」聲響，像是電線走火的聲音。

火勢在10多分鐘後獲控制，確實起火原因待消防局調查。

王姓老翁獨居的鐵皮屋今天下午發生火警。記者林保光／翻攝
王姓老翁獨居的鐵皮屋今天下午發生火警。記者林保光／翻攝
王姓老翁獨居的鐵皮屋今天下午發生火警，消防隊員正搶滅火勢。記者林保光／翻攝
王姓老翁獨居的鐵皮屋今天下午發生火警，消防隊員正搶滅火勢。記者林保光／翻攝

老翁 高雄市

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