詐團謊稱遭盜刷老翁急領90萬元 女兒識破通知警方逮人

高雄曾姓老翁接獲詐騙集團，假冒檢察官告知他健保卡遭盜刷違法，要領錢出來交由詐團代管，曾翁立即到銀行領了90萬元後回家，被曾翁的女兒查覺到異狀，通知警方前來，保住曾多年的積蓄。

據了解，曾翁（68歲）昨天上午接獲詐團假冒檢察官的電話，詐團謊稱他健保卡遭盜刷，恐違反銀行法、洗錢防制法，台北地方法院要凍結曾翁的財產，要求曾翁領錢到附近公園交由假檢察官代為保管。

曾翁聽聞後，就馬上在昨天下午1點半左右，跑到銀行領了90萬元後回到家中，正當曾在家中數錢時，曾的女兒剛好回家，見到曾神情有異，立即通知警方到場。