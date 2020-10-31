影／酒後脫光衣褲逛進豆漿店 見警順手抓背包遮胸惹禍

41歲王姓男子日前與人聚餐疑似喝太多，當街脫光上衣和褲子，只著一件內褲走進一間豆漿店亂逛，警方獲報將他請出店外時，王男順手抓起一只黑色背包遮住胸部，在店家門口穿好衣褲後離去，隔天一名大學生報案，指稱將背包遺忘在豆漿店，事後才知被酒醉王男拿走，王男因已喝茫，忘記將背包丟棄何處，願賠償對方，警詢後依侵占罪函送檢方偵辦。

永和警方10月初獲報，永和區永和路上一間豆漿店遭一名脫光衣服的酒醉男子闖入，影響店內客人用餐，轄區中正橋派出所獲報，派員前往將酒醉的41歲王姓男子請出店外。

王男見員警現身乖乖走出店外，還順手抓起一只黑色背包遮在胸前，將丟在騎樓的衣褲穿好後徒步離去。隔天25歲王姓男大生報案指稱，昨到豆漿店喝豆漿，離開時不慎黑色背包遺忘在店內未帶走，向店家詢問才知被昨晚大鬧豆漿店的酒醉男子拿走。