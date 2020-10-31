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不畏巨浪 海巡署艦隊分署海上接力馳援受困搬運船

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

巴拿馬籍搬運船「高昇輪」本月24日因不明原因失去動力，漂流在鵝鑾鼻西南方295浬處，海巡署艦隊分署晚間10時許接獲高雄漁業電台通報，立即調派和星艦前往馳援，後續再由直屬船隊「巡護八號」接力戒護返港，終於昨天下午5時許由拖船順利將高昇輪拖帶進高雄港泊靠完畢，人、船均安。

艦隊分署指出，當時高昇輪上有台籍2人、越南籍3人、印尼籍11人、菲律賓籍7人等共計23名的船員，初步研判是艉軸絞纜，造成失去動力，其餘主、副機均正常。

輪船發現失去動力後，立即透過高雄漁業電台通報海巡署請求協助，由於漂流現場受莫拉菲颱風外圍影響，海象惡劣，最大陣風高達11級，浪高6至7公尺，艦隊分署獲報後，仍立即調派北部地區機動海巡隊執行碧海專案南沙勤務返航的和星艦前往馳援戒護，等待直屬傳隊巡護八號抵達，接力將高昇輪戒護返港，於昨天下午順利抵達高雄港。

艦隊分署呼籲民眾，有關海上救難工作，艦隊分署均秉持人命救助為第一優先，若於海上遭遇危難，請儘速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過各地區漁業廣播電台通報，分署將立即派艦艇前往處理。

巴拿馬籍搬運船「高昇輪」24日失去動力，受困海上，由海巡署艦隊分署救援成功，昨天下午順利抵達高雄港。圖／海巡署艦隊分署提供
巴拿馬籍搬運船「高昇輪」24日失去動力，受困海上，由海巡署艦隊分署救援成功，昨天下午順利抵達高雄港。圖／海巡署艦隊分署提供

海巡署 高雄港 巴拿馬

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