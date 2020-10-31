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高雄市六成警車逾齡 訂明年換391輛新車
高雄市警局部分警用車輛已逾年限，不少員警反映車輛老舊得經常維修，全市有六成警車已經逾齡，高雄市警局表示，明年將汰換391輛警用巡邏車及偵防車，降低警用車輛逾齡率。
高雄市警局表示，市長陳其邁上任後重視治安，積極向中央爭取特別統籌分配款，增加警察局預算，明年度高雄市警局預算比今年度增加1億1400萬元，高雄市警局將利用這筆預算，汰換已逾年限的警用車輛，以及建置及維護監視器。
高雄市警局表示，因經費不足致汰舊換新速度緩慢，高雄市長陳其邁明年編列一般補助款1億305萬元，並積極向中央爭取到補助經費2億4806萬元，可汰換警用車輛經費共3億5111萬元，共可汰換391輛警用汽車，包括巡邏車253輛、偵防車138輛，有助警方加快汰換速度，將車輛逾齡率從60.46％降到24.86％。
高雄市警局昨天已簽妥警用車輛供應契約訂購警車，將先汰換警用車輛197輛，包括巡邏車104輛、偵防車63輛、四輪傳動巡邏車1輛、四輪傳動式偵防車2輛、高性能巡邏車2輛、高性能偵防車14輛及廂式偵防車11輛，訂明年2月交車。
高雄市警局明年另計畫汰換警用車輛194輛，包括巡邏車135輛、偵防車45輛、四輪傳動巡邏車11輛、四輪傳動偵防車1輛及廂式偵防車2輛。
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