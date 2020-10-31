超冤！機車停格內莫名收4張違停罰單 調監視器後真相大白

曾男機車停照規定停在格子內，卻莫名其妙收到4張罰單，讓他相當不解，事後調監視器，才發現是一天內被移了3次車。 圖／爆料公社 北市一名曾姓男子，好端端的把自己的機車停在停車格內，卻慘收到4張罰單，事後調監視器發現，竟然一天晚上被一名貨車司機還有其他兩名機車騎士移車，他的車子就這樣被移到紅線上，一共2800的罰鍰，讓他氣得直呼「自私」，幸好最後申訴結果是免責，成功撤單。

「感謝這三位自私的行為讓我多了四張罰單！」網友在爆料公社發文說，自己按照規定停在停車格內，卻莫名其妙的被開了四張罰單，事後調監視器發現，在凌晨1:42分時先被貨車司機移了一次車，這時機車還在車格內。

接著晚上7:56分又被一名騎士移了第二次車，這次車子就跑到了車格外，同一天晚上的8:27被第三度移車，車子還越移越外面，看到這影片終於真相大白，曾男也忍不住抱怨說「阿不就還好申訴結果是免責，不然我該找誰去阿阿阿~」。

看到這起離譜事件，網友也勸「停車後自拍存證，尤其左右2側最容易被移出格外！」、「這.....太熱門的位置了吧！竟然能一晚被移車3次！」還有人好奇「我只想問問，那這三個移車的可以提告嗎？我想應該可以查到車牌，這影片算證據了吧。」

曾男表示好險剛好旁邊施工工地有監視器，警察要自己打電話去跟工地要監視器畫面來佐證，這才免了四張罰單，沒讓錢包君當了冤大頭。