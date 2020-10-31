聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／92歲翁走不動婉拒協助 警用這句話打動他載翁回家
92歲田姓老翁26日中午出門買午餐，返家時卻因雙腳無力舉步維艱，民眾誤以為他迷路才踟躕不前，熱心通報警方到場協助。家僅住250公尺外的田翁不願勞煩警方，對於員警送他返家的提議百般推辭，經員警勸說「開車去1分鐘，你走過去要10來分鐘，順路而已，別想那麼多」，這才讓田翁點頭。
10月26日中午，台中市警三分局勤工派出所巡佐賴彥余、警員黃建銘巡邏時，獲報有名迷失老翁需要協助，員警趕往現場，田姓老翁不好意思地說，自己只是出門買午餐，走路腳沒力而已，家就住在前方福德祠附近，自己可以慢慢走回家。
警見他雙腿使不上力，邁開腳步都有些困難，還一度差點跌倒，當時正值中午時分，天氣仍很炎熱，員警擔心田翁還未吃午餐恐會體力不支，便提議要載他返家。田姓老翁卻因不好意思麻煩警方，頻頻拒絕員警的好意。
直到賴巡佐說「開車去1分鐘，你走過去要10來分鐘，順路而已，別想那麼多啦！」這才打動田翁搭上警車，由員警載他返家，安全返抵家門的田姓老翁也握住賴巡佐的手，誠摯地道謝。
警方表示，高齡長輩因記憶力退化迷途，或因體力不支在路中進退維谷時有所聞，建議民眾，家中高齡長輩若要外出，最好有家人陪伴同行，減少意外發生；另民眾出門在外若遇到困難，隨時都可撥打110向警方求助，熱心的員警也會在能力範圍內盡力幫民眾解決困難。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言