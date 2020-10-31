影／92歲翁走不動婉拒協助 警用這句話打動他載翁回家

92歲田姓老翁26日中午出門買午餐，返家時卻因雙腳無力舉步維艱，民眾誤以為他迷路才踟躕不前，熱心通報警方到場協助。家僅住250公尺外的田翁不願勞煩警方，對於員警送他返家的提議百般推辭，經員警勸說「開車去1分鐘，你走過去要10來分鐘，順路而已，別想那麼多」，這才讓田翁點頭。

10月26日中午，台中市警三分局勤工派出所巡佐賴彥余、警員黃建銘巡邏時，獲報有名迷失老翁需要協助，員警趕往現場，田姓老翁不好意思地說，自己只是出門買午餐，走路腳沒力而已，家就住在前方福德祠附近，自己可以慢慢走回家。

警見他雙腿使不上力，邁開腳步都有些困難，還一度差點跌倒，當時正值中午時分，天氣仍很炎熱，員警擔心田翁還未吃午餐恐會體力不支，便提議要載他返家。田姓老翁卻因不好意思麻煩警方，頻頻拒絕員警的好意。

直到賴巡佐說「開車去1分鐘，你走過去要10來分鐘，順路而已，別想那麼多啦！」這才打動田翁搭上警車，由員警載他返家，安全返抵家門的田姓老翁也握住賴巡佐的手，誠摯地道謝。