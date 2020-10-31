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中市大肚山雜草火警 及時撲滅未波及民宅
台中市大肚山今天凌晨發生雜草火警，火勢延燒到高速公路附近，台中市消防局據報前往救災，於上午6時許撲滅火勢，沒有波及任何建築、林木及電塔。
台中市消防局表示，凌晨3時4分許接獲通報指稱位於沙鹿區東晉東路上去的山區有雜草火警，燃燒面積很大，立即出動消防車及消防人員前往搶救。
由於火勢延燒迅速，消防局指出，一度延燒到高速公路附近，有民眾擔心會延燒到住宅，救災人員從後山路往國道3號方向防護，因現場還有零星小火造成多處燃燒，部分燃燒地區因道路狹小需加派小型水箱車前往，於是加派龍井分隊出動消防車前往支援。
消防局表示，在全力搶救下，火勢於上午6時9分許撲滅，初步估計，現場燃燒面積約3.8萬平方公尺，都是燃燒雜草，未燃燒到任何建物、電塔及林木，也未造成財務損失。
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