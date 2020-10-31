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影／市民自稱聰明差點被騙 警成功攔阻假檢察官詐騙案
台中市民65歲江姓男子28日上午接獲詐騙集團偽裝為假檢察官來電，表示他涉及販毒及洗錢案件，江男心急之下前往銀行，欲提領30萬匯款，獲報到場的警員提醒「檢警辦案不會監管帳戶，更不會收取現金。」江男才清醒直呼「我實在是幾乎要相信了，我想說我這麼聰明的人都會被騙」，守住荷包。
10月28日上午11時40分，台中市警二分局文正派出所員警接獲報案，指稱土地銀行(北台中分行)內疑似有詐騙案件，隨即趕赴現場。經警方了解，江男因接到假檢察官來電，表示他涉嫌販毒及洗錢，基於「偵查不公開」原則，目前處於監控之中，指示江至銀行提領新台幣30萬元，否則帳戶將遭凍結。
張姓行員從江男異常緊張的反應中直覺有異，除好言相勸外，並通報警方到場；員警提醒江男：「檢警辦案不會監管帳戶，更不會收取現金。」，才讓江男恍然大悟，直呼：「我實在是幾乎要相信了，我想說我這麼聰明的人都會被騙！」，趕緊向行員及員警道謝。
分局長蔡元戎表示，檢警辦案不會使用電話做筆錄及電話通知監管帳戶，更不會透過電話要求民眾匯款或轉帳。民眾若接獲類似可疑電話，請立即撥打165反詐騙專線或至附近派出所求證，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，以免受騙上當。
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