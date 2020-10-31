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8旬老翁腦疾陷入昏迷 警車開道助送醫
花蓮縣光復鄉一名8旬劉姓老翁，日前因腦部舊疾復發意識不清，家人開車載他北上就醫，到台9線木瓜溪橋段時，老翁病情加重陷入昏迷，家人心急如焚，見路旁有吉安警分局巡邏車輛，上前協助，警方迅速鳴警笛開道，助病患在7分鐘內順利抵達醫院，老翁目前住院治療中。
吉安警分局今天表示，劉姓老翁有腦部、眼部神經病變的舊疾，也曾因此動手術。10月28日晚間，劉姓老翁在花蓮光復鄉家中突然發病，表情痛苦、意識不清。當時他的女婿見狀，考量時間急迫，決定自己開車北上，載丈人到距離約40公里的花蓮市慈濟醫院就醫。
不料，晚間8時33分，車子行經吉安鄉、壽豐鄉交界處的台9線木瓜溪橋路段，距醫院只剩9公里時，劉姓老翁突然陷入昏迷，且當時雨勢正大，家人見狀焦急不已，見北端橋頭有員警在執勤，跑下車上前協助。
當時由吉安警分局派出所長胡明山、警員林品原執行防制車禍守望勤務，得知此時，立即由胡明山駕駛巡邏車，沿途開啟警報器穿越紅燈路口及車陣，在警方協助開道下，7分鐘內趕抵花蓮慈濟醫院就醫。
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